الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف.. توجه نصائح للمواطنين

كتبت- مادي غيث:

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف 23 سبتمبر الجاري، على أن يستمر للثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عبدالعال، في بيان الهيئة الصادر، الأحد، أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانًا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادةً سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصةً محافظة الإسكندرية، وتصل إلى حد السيول أحيانًا على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرًا لمجابهة هذه الظاهرة، بهدف تأمين سلامة أرواحهم والمحافظة على المنشآت وشبكة الطرق، وتأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.