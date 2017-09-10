10 فنانين ماتوا منتحرين.. أحدهم قطع رقبته بسكين وآخر شنق نفسه على شجرة

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كثير منا يظن أن الفنانين هم الفئة الأسعد في الكون على الإطلاق، ولكنهم ليسوا سواء في السعادة، فبعض الفنانين قد يفاجئون الجميع بنهايات مأساوية، قد تكون الانتحار الذي يكتب نهاية مشوار طويل لنجم مع الاكتئاب، ويستعرض "التحرير - لايف" قصص عدد من الفنانين الذين كان الانتحار اختيارهم الأخير..

1- داليدا

الفنانة الفرنسية الإيطالية المولودة بحي شبرا في مصر، واحدة من أشهر نجوم الفن المنتحرين، فالفنانة التي يصل رصيدها إلى أكثر من 500 أغنية، ولا تزال تسمع أغانيها حتى الآن، توفيت في 3 مايو 1987 عن عمر ناهز 54 عامًا، إثر تناولها جرعة زائدة من الأقراص المهدئة، وتركت "داليدا" رسالة كتبت فيها: "سامحوني.. الحياة لم تعد تحتمل".



2- روبن ويليامز

الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير "روبن ويليامز"، كان واحدا من صناع البهجة حول العالم، فاشتهر بأدواره الكوميدية الطريفة التي أضحكت الملايين، ومع ذلك عثر عليه مشنوقا بمنزله في كاليفورنيا في 11 أغسطس 2014، وكان يبلغ من العمر 63 عامًا، بعدما عانى من مرض الشلل الرعاش والاكتئاب.



3- جيا خان

لم تقدّم الكثير في الفن، ولكن النجمة الهندية "جيا خان" لمع نجمها عندما ظهرت لأول مرة في فيلم "Nishabd" مع النجم العالمي أميتاب باتشان عام 2007، وحازت بعدها على شهرة واسعة، وفي 5 يونيو 2013 عثرت الشرطة على الشابة التي كانت تبلغ من العمر 25 عامًا مشنوقة في شقتها بمدينة مومباي الهندية، وقيل إن سبب إقدامها على الانتحار شعورها بالإحباط بسبب مشكلات شخصية في حياتها.



4- توني سكوت

في 19 أغسطس 2012، انتحر المخرج البريطاني الشهير "توني سكوت"، عن عمر ناهز 68 عامًا، حيث توقف بسيارته على جسر "فنيسيت توماس" وقفز في الماء.



5- لي تومبسون يونج

الممثل الأمريكي "لي تومبسون يونج"، الذي سرق قلوب الملايين عندما شارك في مسلسل ديزني "جيت جاكسون الشهير"، أطلق النار على نفسه في 13 أغسطس 2013، واكتشفت جثته داخل منزله في شمال هوليوود.



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6- كيرت كوبيان

الموسيقي الأمريكي "كيرت كوبيان" انتحر عام 1994، وكان يبلغ من العمر 27 عامًا فقط، وأطلق الرصاص على رأسه من بندقيته، وترك رسالة كتب فيها: "أفظع جريمة يمكنني أن أفكر فيها هي خداع الناس بالادعاء بأني أتمتع مائة في المائة، فعندما نكون في الكواليس وعندما تنطفئ الأضواء وتبدأ هتافات الجمهور المسعورة فإن ذلك لا يؤثر فيَّ"، وأضاف: "لا يمكنني أبدا تصور فكرة أن ابنتي ستصبح فنانة روك بائسة تعمل على تخريب ذاتها وذات ميول انتحارية كما هو حالي الآن".



7- لوسي جوردون

عثر على جثة الممثلة البريطانية "لوسي جوردون" في منزلها بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في 20 مايو 2009، حين شنقت نفسها وهي لم تكمل عامها الـ29.

8- أندرو كونيج

في 14 فبراير 2010، انتحر الممثل الأمريكي أندرو كونيج، الذي اشتهر بشخصية "الجوكر" في فيلم "Batman: Dead End"، بعدما شنق نفسه أعلى شجرة في ستانلي بارك.



9- تشارلز روكيت

الممثل الأمريكي "تشارلز روكيت" انتحر في 7 أكتوبر 2005، حين ذبح نفسه بسكين حاد، وعثرت الشرطة على جثته، بينما كان يبلغ من العمر 56 عامًا، في منزله بولاية كونيتيكت.

10- ألفيس بريسلي

في 6 أغسطس 1977، أعلنت وفاة نجم الروك الأمريكي "ألفيس بريسلي" عن عمر يناهز 42 عاما، إثر تناوله جرعة مخدر زائدة بسبب الاكتئاب.

