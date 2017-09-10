حلف الناتو: كوريا الشمالية تشكل "تهديدًا" يتطلب ردًا دوليًا

بروكسل – (أ ف ب):

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الأحد أن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يشكلان "تهديدا دوليا ويتطلبان ردا دوليا".

ورفض ستولتنبرج في مقابلة مع شبكة بي بي سي الإجابة عما إذا كان هجوم على الأراضي التابعة للولايات المتحدة في جزيرة جوام سيفعّل معاهدة الدفاع المشترك للحلف.

وقال ستولتنبرج في البرنامج التلفزيوني أندرو مار إن "التصرف المتهور لكوريا الشمالية يشكل تهديدا دوليا ويتطلب ردا دوليا وذلك يشمل بالطبع حلف شمال الأطلسي".

وأضاف "ندعو كوريا (الشمالية) إلى التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي والامتناع عن إجراء المزيد من الاختبارات لأن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدا للسلم والاستقرار الدوليين".

وردًا على سؤال عما إذا كان أي هجوم ضد جوام يندرج تحت معاهدة الدفاع المشترك لحلف الأطلسي، قال ستولتنبرج "لا أريد إطلاق التكهنات حول ما إذا كانت المادة الخامسة (من معاهدة الدفاع المشترك بين دول الحلف) تُطبّق في مثل هذه الحالة. ما أود قوله هو أننا نركز جهودنا حاليا على كيفية المساهمة في التوصل إلى حل سلمي للنزاع".