بالصور.. ضبط 43 ألف عبوة غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة
بالصور.. ضبط 43 ألف عبوة غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة
01:13 م الأحد 10 سبتمبر 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
نفذت إدارة تموين إيتاي البارود اليوم الأحد، حملة رقابية، بالتنسيق مع قوة من مباحث جنوب البحيرة، ضبطت فيها 43 ألف عبوة غذائية منتهية الصلاحية، قبل بيعها للجمهور بالتزامن مع حلول موسم الدراسة.
وردت معلومات مفادها قيام أحد الموزعين لمنتجات الألبان على الطريق الزراعي بجوار التوفيقية، بتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها مرة أخرى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وجرى ضبط 43 ألفا و152 عبوة سلع غذائية مختلفة عبارة عن عصائر وجبن مثلثات ومطبوخ منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على السلع وتحرير المحضر رقم 20121، وجار العرض على النيابة العامة.
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