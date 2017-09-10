بالصور.. محافظ الوادي الجديد يوجه بتوزيع الزي المدرسي مجانا على الأيتام

بالصور.. ضبط 43 ألف عبوة غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مصنع إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة بمدينه الخارجة.

ووجه المحافظ، خلال جولته بالمصنع بضرورة الاهتمام بجوده المنتج وتخفيض الأسعار وتوفير عمالة مدربة وإعداد دورات تدربية للعاملين بالمصنع ودعم الفنيين المدربين القادمين من خارج المحافظة وتوفير سبل الراحة لهم.

كما وجه الزملوط، بمنح التلاميذ الأيتام الزي المدرسي مجانا، وتنفيذ احتياجات كل مدرسة على حدة، ويتم التسليم للمدارس أولا بأول.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة في تصنيع أعلام الجمهورية وأعلام المحافظة ويتم بيعها للمصالح الحكومية والدواوين العامة.

يذكر أن المصنع يوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وخارجها من خلال الإمكانيات المتاحة بالمصنع، حيث يوجد به أكثر من 43 ماكينة خياطة.