بالصور.. ياباني يرتدي "تيشيرت" واحد منذ 20 عامًا.. والسبب

كتب - هشام عواض:

يرتدي رجل ياباني قميص "تيشيرت" واحد على مدى 20 عامًا، وهو ما أثار الجدل حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت ابنته السبب.

بحسب صحيفة "ديلي ميل"، نشرت ابنه الرجل الياباني "ريا"، التي تبلغ من العمر 24 عامًا، عدد من الصور على حسابها على "تويتر"، موضحة أن والدها يحرص من 20 عامًا على ارتداء نفس "التيشيرت"، وذلك حفاظًا على ذكرى زوجته الراحلة التي توفيت قبل سنوات.

وذكرت "ريا" أنها اكتشفت الأمر خلال تنظيف غرفة جدها الذي توفي، وبحثت في أغراضه فعثرت على صورة لوالدها ووالدتها وهما في شهر العسل، وكان والدها يرتدي نفس "التيشيرت" الأخضر اللون، الذي اعتادت على رؤيته يرتديه منذ طفولتها، وأصبح باليًا للغاية من كثرة الاستخدام.

وتوفيت والدتها قبل 18 عامًا، ومنذ ذلك الوقت احتفظ والدتها بالقميص لتخليد ذكرى زوجته، وأصبح يرتديه بشكل دائم خلال كل هذه الفترة، وظهر هذا في الصورة التي نشرتها "ريا" وهو متقدم في السن.

وقالت "ريا" كثيرًا ما تساءت عن السبب الذي يجعله يرتدي نفس القميص، ولماذا لا يشتري قميصًا جديدًا، ولم أكن أعلم أنه يحمل هذا الذكرى العزيزة على قلبه".