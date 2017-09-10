أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ياباني يرتدي "تيشيرت" واحد منذ 20 عامًا.. والسبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ياباني يرتدي "تيشيرت" واحد منذ 20 عامًا.. والسبب

01:05 م الأحد 10 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    42479a301d.jpg

  • عرض 3 صورة

    7a85c99685.jpg

  • عرض 3 صورة

    bc0c7ec53f.jpg

إعادة الألبوم

ارتدته الملكة اليزابيث ورفضته ميلانيا ترامب..حجاب سيدات العالم في السعودية

الألبوم التالى

ارتدته الملكة اليزابيث ورفضته ميلانيا ..حجاب سيدات العالم في

كتب - هشام عواض:

يرتدي رجل ياباني قميص "تيشيرت" واحد على مدى 20 عامًا، وهو ما أثار الجدل حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت ابنته السبب.

بحسب صحيفة "ديلي ميل"، نشرت ابنه الرجل الياباني "ريا"، التي تبلغ من العمر 24 عامًا، عدد من الصور على حسابها على "تويتر"، موضحة أن والدها يحرص من 20 عامًا على ارتداء نفس "التيشيرت"، وذلك حفاظًا على ذكرى زوجته الراحلة التي توفيت قبل سنوات.

وذكرت "ريا" أنها اكتشفت الأمر خلال تنظيف غرفة جدها الذي توفي، وبحثت في أغراضه فعثرت على صورة لوالدها ووالدتها وهما في شهر العسل، وكان والدها يرتدي نفس "التيشيرت" الأخضر اللون، الذي اعتادت على رؤيته يرتديه منذ طفولتها، وأصبح باليًا للغاية من كثرة الاستخدام.

وتوفيت والدتها قبل 18 عامًا، ومنذ ذلك الوقت احتفظ والدتها بالقميص لتخليد ذكرى زوجته، وأصبح يرتديه بشكل دائم خلال كل هذه الفترة، وظهر هذا في الصورة التي نشرتها "ريا" وهو متقدم في السن.

وقالت "ريا" كثيرًا ما تساءت عن السبب الذي يجعله يرتدي نفس القميص، ولماذا لا يشتري قميصًا جديدًا، ولم أكن أعلم أنه يحمل هذا الذكرى العزيزة على قلبه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "إزاي متتقفش عالسوشيال ميديا؟".. 10 نصائح لضمان الخصوصية

    هو وهي

  • .. أمريكي يصطاد السمك في غرفة معيشته

    هو وهي

  • بالفيديو.. معزة شبيهة بالإنسان ترعب قرية هندية

    هو وهي

  • تبحث عن زيادة متابعيك؟ هذه أفضل أوقات للنشر على انستجرام وفيسبوك

    هو وهي

إعلان

be6f3fb9bb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا