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مصر ترفض شحنة قمح فرنسية لتلوثها ببذور الخشخاش

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مصراوي Masrawy

ترفض شحنة قمح فرنسية لتلوثها ببذور الخشخاش

01:08 م الأحد 10 سبتمبر 2017

مصر ترفض شحنة قمح فرنسية لتلوثها ببذور الخشخاش

ميناء سفاجا

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الحجر الزراعي، عن رفض شحنة قمح حجمها 59 ألف طن، قادمة من فرنسا بميناء سفاجا البحري، لاحتوائها على بذور الخشخاش.

وقال عطا، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد، إن الجهة المصدرة للشحنة من حقها الطعن على القرار الصادر برفضها، لافتاً إلى أن القانون يسمح بذلك.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أنه تم رفض الشحنة منذ شهر تقريبا، مشيراً إلى أن المعامل المركزية بوزارة الزراعة حللت البذور وتأكدت من نوعيتها، مما أدى إلى تطبيق نفس قرار الحظر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى أن اللجنة العليا التي تشكلت من الإدارة المركزية لشؤون الحجر الزراعي ومعهد الباستين ومعهد المحاصيل الباستنية أوصت برفض الشحنة، واستمرار نظر القضية أمام النائب العام.

وكانت وزارة الزراعة، رفضت شحنة القمح الروماني، التي بلغ حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس الماضي، وأحالت القضية إلى النائب العام.

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