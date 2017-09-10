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تأجيل استئناف أحمد موسي على حكم حبسه 6 أشهر لـ 8 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف أحمد موسي على حكم حبسه 6 أشهر لـ 8 أكتوبر

01:14 م الأحد 10 سبتمبر 2017

تأجيل استئناف أحمد موسي على حكم حبسه 6 أشهر لـ 8 أكتوبر

الإعلامي أحمد موسى

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار يحيى عادل، تأجيل جلسات استئناف الإعلامي أحمد موسى على حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لجلسة 8 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لندب خبراء للتأكد من سلامة المقاطع الصوتية وتطابقها.

يذكر أن النيابة اتهمت أحمد موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ودون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها، ونشرها في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد".

كان المحامي فريد الديب قدم حافظة مستندات توضح الظروف المرضية لموكله أحمد موسى، الذي تغيب عن حضور أولى جلسات نظر الاستئناف.

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