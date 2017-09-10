تأجيل استئناف أحمد موسي على حكم حبسه 6 أشهر لـ 8 أكتوبر
تأجيل استئناف أحمد موسي على حكم حبسه 6 أشهر لـ 8 أكتوبر
01:14 م الأحد 10 سبتمبر 2017
الإعلامي أحمد موسى
كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار يحيى عادل، تأجيل جلسات استئناف الإعلامي أحمد موسى على حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لجلسة 8 أكتوبر.
وجاء قرار التأجيل، لندب خبراء للتأكد من سلامة المقاطع الصوتية وتطابقها.
يذكر أن النيابة اتهمت أحمد موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ودون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها، ونشرها في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد".
كان المحامي فريد الديب قدم حافظة مستندات توضح الظروف المرضية لموكله أحمد موسى، الذي تغيب عن حضور أولى جلسات نظر الاستئناف.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الداخلية تكشف في بيان رسمي تفاصيل مقتل طبيب "الساحل"
-
شاب يُشعل النار في أذن والده بالمرج
-
جزار عين شمس حرض 3 عاطلين لاختطاف شاب هدد زوجته بفيديوهات فاضحة لها
-
مسجل خطر يتسلق منزل سيدة ويسرق أموالها بشبرا
إعلان
إعلان