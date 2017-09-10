القبض على "جرسون" يبيع المخدرات لزبائن فندق بالدقي

كتب - فتحي سليمان:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم الأحد، من ضبط تاجر مخدرات يدعى "أحمد.م"، ٤٧سنة، جرسون" بالملهي الليلي بفندق شهير بالدقي ومقيم بالإسكندرية، أثناء قيامه بترويج وبيع المخدرات لزبائن الملهى.

وردت معلومات لضباط مباحث آداب السياحة، تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة داخل الملهى، وقيامه ببيعه للمترددين على الملهى الليلي.

دفع اللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، بأحد ضباط مباحث آداب السياحة ليُجري عملية بيع وشراء مخدرات مع المتهم وأثناء إتمام الصفقة، تم ضبط ١١قطعة من مخدر الحشيش بحوزته ومبلغ ١٩٥٠جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها على رواد الملهى الليلي الذي يعمل به، وأن المبلغ المالي المضبوط هو من حصيلة ذلك الاتجار.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأحاله اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لشرطة الحراسات الخاصة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.