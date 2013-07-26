البرلمان المغربى يسائل بنكيران بشأن المغاربة المقيمين بالخارج

يسائل البرلمان المغربى، يوم الاثنين المقبل، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بشأن أوضاع المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج وظروف استقبال العائدين منهم إلى المغرب خلال هذا الصيف لقضاء عطلتهم الصيفية ببلدهم الأم.

وأعلن مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربى، فى بيان نشره يوم الخميس بموقعه الرسمى على شبكة الإنترنت، أن هذه الجلسة ستنطلق فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين المقبل بالتوقيت المحلى.

وأطلق المغرب مطلع الصيف الجارى، للسنة الرابعة عشرة على التوالى، حملة أطلق عليها اسم "عملية مرحبا 2013"، بهدف تحسين ظروف استقبال أكثر من مليونى مواطن مغربى مقيم بالخارج، معظمهم فى القارة الأوروبية، يتوقع أن يفدوا على بلادهم لقضاء عطلتهم الصيفية قبل العودة إلى بلدان الإقامة.

وتعتبر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من أبرز مصادر المغرب من النقد الأجنبى، حيث بلغت فى العام الماضى 56,30 مليار درهم مغربى (6,67 مليار دولار)، وفق إحصائيات البنك المركزى المغربى.

وأفاد المركزى المغربى، يوم 13 يوليو الجارى، أن الاحتياطى بلغ 152,6 مليار درهم مغربى (17.9 مليار دولار)، ما يكفى لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات مدة 4 أشهر و11 يوما.