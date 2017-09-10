"مصراوي" في أرض اللواء.. هنا قتلت العمليات الخاصة 8 إرهابيين- (فيديو وصور)

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي وعمرو علي:

سرعان ما تبدل الحالُ، فالليل الهادئ الذى كانت تعيشه منطقة أرض اللواء انقلب في ثوانٍ إلى "فجر عنيف"، حيث دارت معركة بين قوات الأمن وعدد من الإرهابيين أسفرت عن مصرع 8 من العناصر وإصابة 5 شرطيين.

"مصراوى" تواجد في شارع الإسفنج المتفرع من الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، والتقى شهود العيان واطلع على التفاصيل الكاملة لواقعة مداهمة قوات الأمن لـ 8 من المنتمين للجماعات الإرهابية تواجدوا داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء فجر اليوم الأحد.

لدى الاقتراب من العقار رقم 7 الذى شهد الواقعة، ترى آثار المعركة التي دارت فجرًا، حيث تحطمت سيارتا ملاكي وسيارة نصف نقل، جراء القنبلة التي ألقاها الإرهابيون تجاه قوات الأمن، كما تناثرت بقايا ملابس وألواح خشب في كل مكان، فيما لا تزال تتمركز قوة أمنية مكونة من 3 مدرعات وسيارة أمن مركزي وسيارة إسعاف.

بالقرب من العقار، تجمع العشراتٌ من أهل المنطقة يتهامسون عما أطلقوا عليه "أحداث الفجر"، وروى "عماد التوني" (38 سنة) القاطن بالعقار رقم 8 المجاور لموقع الحادث التفاصيل كما رآها، مؤكدا أنه فوجئ بتواجد قوات أمن في تمام الساعة الثانية صباحاً، وبعدها تواجدت سيارة شرطة بالشارع الخلفي (شارع حسين عبدالباقي).

يتابع الشاهد: "في تمام الثالثة صباحًا بدأت قوات الشرطة تتجول في الشارع، وفور خروج أحد الشباب من العقار، قاموا بتفتيشه والاطلاع على متعلقاته وإثبات شخصيته، وبعدها بثوانٍ معدودة فوجئوا بانفجار قنبلة ألقيت نحو رجال الشرطة وأحدثت دويًا هائلًا، وحدثت حالة من الهرج والمرج، وأصيب بعض رجال الشرطة بجروح".

عقب ذلك، وفق شاهد العيان، اقتحمت قوات الشرطة العقار في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وسمعت أصواتُ طلقات نارية استمرت لمدة ربع ساعة، بعدها توجه رجال الأمن إلى شارع حسين عبدالباقي لمطاردة باقى الإرهابيين، وتم إغلاق شارع الإسفنج ومنع دخول أو خروج أحد.

بدوره أوضح "كريم أحمد" شاهد العيان أن العقار الذى شهد الواقعة ملكٌ لشخص يدعى شعبان الفيومي، ويستأجر الدور الأرضي منه لمجموعة من الشباب لم تجمعهم أي علاقات مع أهالى المنطقة على الإطلاق.

وأكد "كريم" أنه استيقظ من نومه على صوت انفجار قوي بعد صلاة الفجر، وبعدها سمع إطلاق نار بشكل مكثف، ورأى قوات الشرطة وهو تتبع بعض الهاربين من العقار بشارع حسين عبدالباقي.

كعادته استيقظ "عم شعبان" بعد أذان الفجر مباشرة لبدء نشاطه على عربة الفول المتواجدة في الشارع المقابل للواقعة، وفور وصوله وبدء تجهيز احتياجاته سمع صوت انفجار وصرخات، وبعدها توالت أصوات الطلقات النارية.

يقول "عم شعبان": "أول ما وصلت لقيت انفجار وضرب نار، أنا قولت الحرب قامت، وبعد دقائق وجدت رجال الشرطة يحاوطون المكان بعربات مصفحة وأمن مركزي وحضرت سيارات الاسعاف، وجاء رجل شرطة وصرف كل من كان يأكل على العربة، وقال لهم "يلا يا جماعة كل واحد يشوف هو رايح فين ماحدش يقف هنا".

وأشار شاهد عيان إلى أن رجال الشرطة اقتحموا عدة أماكن في أرض اللواء، وليس العقار الكائن في شارع الإسفنج فقط، موضحًا أن هذه ليس المرة الأولى التي تداهم فيها قوات الأمن المنطقة وتواجه إرهابيين بها.

ومن جانبه أفاد العميد إيهاب شلبي، مدير قطاع شمال الجيزة، أن العقار كان يقطن به 8 من الجماعات الإرهابية، وتم تصفيتهم، موضحًا أن مجموعات من قوات الأمن المركزي داهمت وكرًا آخر كان يختبئ فيه عدد من المنتمين للجماعات الإرهابية بمنطقة أبو بكر بأرض اللواء.

وكانت معلومات وردت لجهاز الأمن الوطنى عن تواجد عدد من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وفور وصولهم ألقى الإرهابيون قنبلة أسفرت عن مقتل عدد منهم وإصابة 5 من رجال الشرطة. ومشطت أجهزة الأمن المكان، وفرضت كردونات بمداخل ومخارج المنطقة لضبط باقى العناصر.