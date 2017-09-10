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مع دخول المدارس.. هكذا تحمي طفلك من "قمل" الشعر

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مصراوي Masrawy

مع دخول المدارس.. هكذا تحمي طفلك من "قمل" الشعر

12:57 م الأحد 10 سبتمبر 2017

قمل-الشعر

كتبت- هاجر حاتم:

"القمل" مشكلة تعاني منها أغلب الأمهات مع بداية الدارسة، خاصة وانه سريع الانتقال بين الطلبة، بسبب احتكاك الأطفال ببعضهم البعض. لهذا إليك الحل المثالي للقضاء على قملة الشعر، وفقًا لما ذكره دكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية.

بداية دخول المدارس، يبدأ معها مشكلة تخاف منها غالبية الأمهات، وهي ظهور "قمل" الشعر نتيجة الاحتكاك بين الأطفال وبعضهم مما يساعد علة انتقال هذه الحشرة من طفل لآخر، بالإضافة إلى التعرق الذي يعتبر بيئة جيدة لنمو هذه الحشرة.

أوضح هاني الناظر الرئيس الأسبق لمعهد البحوث أن استخدام زيت الخروع والذي يعتبر ثمنه معقولًا جدًا لدى أغلب المصريين، هو الحل الأمثل للقضاء على حشرات الشعر.

يتم استخدامه عن طريق وضعه على الشعر لمدة يوم كامل، ليمنع وصول الهواء إلى الشعر، وبالتالي يمنع وصول الأكسجين للقمل، مما يؤدي إلى اختناقه، وفي نهاية اليوم يتم غسل الشعر بالشامبو، واستخدام مشط الشعر المعروف بـ "الفلاية"، لإخراج هذه الحشرات، ومن بعدها نقوم بإحضار طبق به ماء دافيء، ويتم خلطه بملعقة كبيرة خل ويتم تدليك الشعر بالمحلول، ويترك عدة ساعات.

يساعد محلول الخل الحامضي بفصل بيض الحشرات الملتصق بالشعر، ومن ثم نقوم بغسل الشعر مرة أخرى، ومن بعدها تمشيطه بـ "الفلاية"، حتى نقضي على بيض الحشرات، وبذلك نكون تخلصنا من قمل الشعر في أول يومين من العام الدراسي.

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