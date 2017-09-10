جامعة الإسكندرية: سداد الرسوم الدراسية من خلال مكاتب "فوري" والبريد

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، استعداد الجامعة لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى استحداث نظام جديد لسداد الرسوم الدراسية من خلال خدمة فوري ومكاتب البريد.

وقال "الكردي" في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن أعمال صيانة المنشآت والمعامل بجميع كليات الجامعة أوشكت على الانتهاء قبل بداية العام الجامعي الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الجداول الدراسية للطلاب من بداية الأسبوع الأول للدراسة، ووضعها على المواقع الإلكترونية للكليات لتحقيق الالتزام بين الطلاب، فضلًا عن تفعيل نظام البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة للتأكد من هوية الطلاب والحفاظ على آمنهم.

وأوضح "الكردي" أنه سيتم إعداد لقاءات لاستقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالحياة الجامعية من خلال أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الرياضية، فضلاً عن زيادة التوسع في برامج الأنشطة الطلابية وتجهيز الملاعب الرياضية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وفي مجال الرعاية الصحية، أعلن رئيس جامعة الإسكندرية، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد خاصة فيروس "سي"، واستخراج البطاقات الصحية للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت وحدات للإدارة الطبية بالكليات تضم مجموعة متخصصة من الأطباء والصيدليات لخدمة الطلاب.