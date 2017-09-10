غدا.. قطع مياه الشرب عن "الغنايم" بأسيوط لمدة 7 ساعات

أسيوط – أسامة صديق:

أعلن محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، اعتزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغنايم، بقطع مياه الشرب عن مدينة الغنايم، غدًا الإثنين، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضح رئيس المركز، أن انقطاع المياه ليتمكن الفنيون بشركة مياه الشرب، من عمل غسيل وتطهير لخزانات المياه.

وطالب رئيس المركز، المواطنين سرعة تخزين احتياجاتهم من كميات المياه، قبل فترة الانقطاع.