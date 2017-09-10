بالأسماء.. إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط".

واستقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" كلًا من "ذكي محمد الذكي" 28 عامًا، و"خالد الدسوقي سلام" 27 عامًا، و"محمد السيد محمد" 40 عامًا، و"وليد أنور عبدالعزيز" 36 عامًا، و"عطية فتحي محمد" 32 عامًا، مصابين بكدمات إثر حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق "بورسعيد -دمياط" أمام ملف الديبة.

جاري تقديم العلاج اللازم للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.