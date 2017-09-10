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الجبير: نريد أن نرى جدية من قطر لحل الأزمة

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مصراوي Masrawy

الجبير: نريد أن نرى جدية من قطر لحل الأزمة

12:54 م الأحد 10 سبتمبر 2017

الجبير: نريد أن نرى جدية من قطر لحل الأزمة

وزير الخارجية السعوي عادل الجبير

جدة (د ب أ)
أكد وزير الخارجية السعوي عادل الجبير أن بلاده تريد أن ترى رغبة جادة من جانب قطر لحل الأزمة.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد في جدة، إن قطر تعرف ما هو مطلوب منها، وأن الأزمة ستستمر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب.

من جانبه، جدد لافروف الدعوة لتسوية أزمة قطر عن طريق المفاوضات بما "يصون مصالح الجميع"، وأكد دعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت في هذا الشأن.

وشدد لافروف على أن مجلس التعاون الخليجي آلية مهمة لحل العديد من القضايا و"يجب الحفاظ عليه".

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