الجبير: نريد أن نرى جدية من قطر لحل الأزمة
الجبير: نريد أن نرى جدية من قطر لحل الأزمة
12:54 م الأحد 10 سبتمبر 2017
وزير الخارجية السعوي عادل الجبير
جدة (د ب أ)
أكد وزير الخارجية السعوي عادل الجبير أن بلاده تريد أن ترى رغبة جادة من جانب قطر لحل الأزمة.
وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد في جدة، إن قطر تعرف ما هو مطلوب منها، وأن الأزمة ستستمر حتى تتوقف عن دعم الإرهاب.
من جانبه، جدد لافروف الدعوة لتسوية أزمة قطر عن طريق المفاوضات بما "يصون مصالح الجميع"، وأكد دعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت في هذا الشأن.
وشدد لافروف على أن مجلس التعاون الخليجي آلية مهمة لحل العديد من القضايا و"يجب الحفاظ عليه".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العاهل السعودي ووزير الخارجية الروسي يبحثان الأحداث الإقليمية والدولية
-
أنور قرقاش: قطر باعت سيادتها بخسًا والإعلام لن يحل الأزمة
-
موسكو: مقتل قادة بارزين في داعش بسوريا إثر غارت جوية روسية
-
التحالف الدولي يخطط لـ"معركة صعبة" للانتصار على "داعش" بالعراق
إعلان
إعلان