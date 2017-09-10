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العاهل السعودي ووزير الخارجية الروسي يبحثان الأحداث الإقليمية والدولية

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي ووزير الخارجية الروسي يبحثان الأحداث الإقليمية والدولية

12:47 م الأحد 10 سبتمبر 2017

العاهل السعودي ووزير الخارجية الروسي يبحثان الأحداث الإقليمية والدولية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض (د ب أ)
بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم الأحد مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، الذي يزور المملكة حاليا، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان بن عبدالعزيز استعرض مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اللقاء "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية".

وأضافت "واس" أن الوزير لافروف "نقل للعاهل السعودي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للرئيس الروسي ".

وكان لافروف وصل مساء أمس السبت الى جدة في زيارة الى المملكة تدوم يوما واحدا ضمن جولة له في المنطقة تتضمن الأردن .

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