تحرير 490 محضر "سحابة سوداء" بالغربية وكفر الشيخ

الغربية - مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان له اليوم، زيادة عدد مخالفات حرق الأرز بمحافطتين الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 490 محضرًا.

وقال شتا، إن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم، 9 محاضر بالغربية لتسجل 85 محضرًا منذ بدء الموسم، و42 بكفر الشيخ لتسجل 405 محاضر، بإجمالي 490 محضرًا في المحافظتين.

وأضاف أن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميًا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح، وأيضًا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـGPS لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز حيث تبلغ العقوبة من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

لافتًا إلى أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدين جمع القش بالمواقع وأيضًا موقف كميات التجميع للقش بالمواقع حيث تم تجميع 6 آلاف و342 طن قش أرز بمحافظة كفر الشيخ من خلال 39 موقعًا، و947 طنًا بمحافظة الغربية من خلال 11 موقعًا وفق عملية الحصاد حتى اليوم.