متحدث الجيش الإسرائيلي يتلقى «عباءة ومسبحة» هدية الحج من مكة المكرمة

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في الوقت الذي يقتحم فيه يهود متشددون باحات المسجد الأقصى، ويدنسونه تحت حراسة مئات الجنود الإسرائيليين، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، صورة استفزت جموع المسلمين.

وقال «أدرعي»على حسابه الخاص على فيسبوك إنه تلقى هدية الحج من صديق مسلم له قادما من أرض الحجاز عقب تأدية مناسك الحج، حسب زعمه.

وقال أفيخاي في تدوينته «ما أروع أن تتلقى هدية من الديار المقدسة.. مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى بيوتهم وعائلاتهم، الحجاج يكرمون ذويهم وأصدقاءهم بهدايا الحج».

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وتابع متحدث جيش الاحتلال: «أنا أيضا وصلتني هدية من صديق مقرب قد عاد من الحج في الأسبوع الماضي» واختتم تدوينته: «استراحة قصيرة من التمرين الكبير.. حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا».

كانت الهدية التي تلقاها المتحدث العسكري الإسرائيلي عبارة عن مسبحة وعباءة مدون عليه اسم شركة الخير، بينما لم يذكر اسم صديقه المسلم الذي زعم منحه تلك الهدايا.