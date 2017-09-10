شيخ الأزهر يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر «السلام » بحضور ميركل 

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وصل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مدينة مونستر الألمانية قادمًا من القاهرة للمشاركة في مؤتمر حول السلام العالمي تحت عنوان (طرق السلام).

ومن المقرر أن يفتتح الإمام الأكبر شيخ الأزهر المؤتمر، اليوم الأحد، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤتمر السلام العالمي، وسوف يلقي خطابًا مهمًّا حول التسامح والتعايش السلمي المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة.

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يُذكر أن هذه هي الزيارة الثانية للإمام الأكبر خلال هذا العام؛ مما يعكس مدى تقدير المسؤولين الألمان والقادة الدينيين للأزهر الشريف والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة الدينية الأعرق في العالم.