التعبئة والإحصاء: 26% ارتفاعًا في أسعار الكهرباء خلال أغسطس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سجل معدل التضخم السنوى فى مصر انخفاضا بنسبة بلغت نحو 33.2% خلال أغسطس الماضى، مقارنة بنحو 34.2% خلال يوليو 2017.

وأوضح جهاز الإحصاء فى بيان له، تراجع معدل التضخم الشهرى إلى 1.2% فى أغسطس 2017، حيث بلغ الرقم القياسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية نحو 259.6 نقطة، مقارنة بنحو 3.3 % خلال يوليو الماضى.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (4.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.8%)، ومجموعة أسعار شرائـح الكهرباء بنسبة (26.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (4.3%) نظرا لارتفاع اسعار تعريفة نقل بعض وسائل النقل العام.

شاهد أيضا

وعلى أساس سنوى، سجلت أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (42.4%) نتيجة ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (47.2%)، وارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة (31.9%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (33.7%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات ارتفاعا قدره (44.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السجائر بنسبة (44.4%) ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (50.3%)، كذلك سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (28.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.3%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (43.9%).

وشهدت أسعار قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.6%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (42.6%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.1%)، وقسم النقل والموصلات ارتفاعا قدره (36.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (26.5%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (65.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (27.1%).