21 متنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2017 (صور)

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بعد اختيار 62 مشتركة من بين أكثر من 2000 متقدمة لمسابقة ملكة جمال مصر لهذا العام، يوم الجمعة الماضية، رشحت لجنة التحكيم بالمسابقة 21 متنافسة فقط للتأهل للمرحلة النهائية بعد الخضوع لاختبارات القبول، في فعالية أقيمت أمس السبت بقندق شيراتون القاهرة بالدقي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر عبر موقع "فيسبوك" قائمة بأسماء الـ21 متأهلة للمرحلة النهائية، ومن المقرر الكشف عن الفائزة باللقب في 24 سبتمبر الجاري.

ويتنافس على لقب ملكة جمال مصر هذا العام ياسمين أيمن، فرح صدقي، أية أشرف، فرح أحمد شعبان، فلورين أشرف، فرح أحمد كمال، هبة أحمد، ميرنا أيمن، دنيا مجدي، هدير طارق، خلود سرحان، جنى محمد، هدير محمد، مروة طلعت، لمياء فتحي، أشرقت عمر، أمنية سعيد، فاطمة عمر، نانسي شريف، ساندرا رضا، ومروة سامي.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تكونت من عدة أعضاء، على رأسهم رئيسة المسابقة الدكتور "أمال رزق"، ومن الأعضاء الفنانة راندا البحيري ورانيا منصور وأحمد فريد وسارة نخلة، وملكة جمال مصر للعام الماضي "نادين أسامة"، وملك جمال العالم "مصطفى جلال" وغيرهم.

وكانت "أمال رزق" أوضحت في وقت سابق أن اختيار المتسابقات يتم بعناية شديدة بعد الخضوع للاختبارات والأسئلة المتنوعة بين المجالات الثقافية والفنية والشخصية، مؤكدة أن الجمال يحسب بشكل نسبي لا يتخطى الـ20% من إجمالي معايير القبول، في حين تركز النسبة الأكبر من الشروط على المستوى الثقافي للمشتركات، لتمثيل مصر في الخارج بالصورة الأفضل.

المتسابقة هدير طارق

المتسابقة ساندرا قدري

المتسابقة أية أشرف

المتسابقة مروة طلعت

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