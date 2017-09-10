بالصور.. إنشاء محطة طلمبات المراشدة بقنا الجديدة بتكلفة 4 ملايين يورو

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أعمال الإنشاءات بمحطة طلمبات المراشدة الجديدة بمركز الوقف التابعة لمديرية الموارد المائية والري رافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أن المحطة عقب الانتهاء من إنشائها ستغذي 62 ألف و500 فدان بالمياه، وتتكون المحطة من خمسة وحدات بطاقة 40 متر مكعب في الثانية، بتمويل 4 ملايين و700 ألف يورو مقدمة من منظمة الأوفيد للانتهاء من المهمات الأجنبية، بالإضافة إلى 94 مليون جنيه للانتهاء من المهمات المحلية والأعمال المدنية مقدمة من وزارة الموارد المائية والري.

ووجه الهجان بتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، مؤكدًا حرص الدولة على خدمة الفلاح والمزارع المصري في المقام الأول وتوفير المياه بالقدر الكافي والجودة المناسبة للأراضي الزراعية من خلال تحسين حالة شبكة ومنشآت الري.