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الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وزارة الداخلية التونسية

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الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وزارة الداخلية التونسية الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وزارة الداخلية التونسية

أطلقت الشرطة التونسية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع أمام وزارة الداخلية بالعاصمة تونس، لتفريق مئات المحتجين على اغتيال المعارض، محمد البراهمى.

ورأى شاهد من رويترز، قوات مكافحة الشغب تطلق الغاز لتفريق المحتجين وتلاحقهم، محاولة إبعادهم عن شارع الحبيب بورقيبة.

وشارع الحبيب بورقيبة هو نقطة محورية فى الاحتجاجات التى أطاحت قبل نحو عامين ونصف بالرئيس السابق، زين العابدين بن على.

واغتال مسلحون مجهولون السياسى التونسى المعارض، محمد البراهمى، بالرصاص، أمام منزله فى تونس العاصمة، الخميس، فى ثانى حادث من نوعه هذا العام، مما أشعل احتجاجات عنيفة ضد التى يقودها الإسلاميون فى العاصمة ومناطق أخرى.

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مصر 365

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