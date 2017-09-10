بالفيديو- ماذا فعل السيسي خلال أسبوع؟

القاهرة- (مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يتضمن نشاط الرئيس في أسبوع.

بدأ الرئيس، الأسبوع يوم 4 سبتمبر بالمشاركة بقمة "بريكس" في الصين بدعوة من نظيره الصيني، كما شارك في الجلسة الخاصة التي نظمها المنتدى عن مصر وألقى خلالها كلمته.

كما التقى السيسي مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال القمة.