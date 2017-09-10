أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد

12:32 م الأحد 10 سبتمبر 2017

معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد

موعد بداية العام الهجري الجديد

القاهرة - (أ ش أ)

أعلن الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.

وقال عودة فى تصريح صحفي إن هلال شهر ذى الحجة للعام الهجرى الجاري (١٤٣٨) سيصل إلى تربيعه الأخر يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة ٨ صباحا و٢٥ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، معلنا بدء العد التنازلى لانقضاء هذا العام.

وأضاف أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد كشفت أن عدة شهر ذى الحجة ستكون 29 يوما فقط ، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم استطلاع الرؤية الشرعية فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ، وعليه فإن غرة المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح معمل جديد للنانو بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بتكلفة 2 مليون

    أخبار

  • معهد الفلك: بدء مراحل الخسوف الجزئي للقمر وتستمر على مدى 5 ساعات

    أخبار

  • الاثنين.. ترى خسوفا جزئيا للقمر..و21 أغسطس الحدث الفلكي الأكبر

    أخبار

  • رئيس معهد البحوث الفلكية لـ "مصرواي": فلكيًا.. غدًا أول أيام عيد الفطر

    أخبار

إعلان

9ebf20224d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة