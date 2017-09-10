معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد

القاهرة - (أ ش أ)

أعلن الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.

وقال عودة فى تصريح صحفي إن هلال شهر ذى الحجة للعام الهجرى الجاري (١٤٣٨) سيصل إلى تربيعه الأخر يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة ٨ صباحا و٢٥ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ، معلنا بدء العد التنازلى لانقضاء هذا العام.

وأضاف أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد كشفت أن عدة شهر ذى الحجة ستكون 29 يوما فقط ، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم استطلاع الرؤية الشرعية فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ، وعليه فإن غرة المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.