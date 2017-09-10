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مدير تعليم القاهرة الجديدة: وضع مدرسة "مصر 2000" تحت إشراف الوزارة

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مصراوي Masrawy

مدير تعليم القاهرة الجديدة: وضع مدرسة " 2000" تحت إشراف الوزارة

12:19 م الأحد 10 سبتمبر 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد حجازي، مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، إنه تم تنفيذ قرار وزارة التريبة والتعليم، بوضع مدرسة مصر 2000 الدولية، تحت الإشراف المالي والإداري، بناءً على توجيهات النيابة الإدارية.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، إن المدرسة ارتكبت عدة مخالفات مالية وإدارية، لا تتعلق فقط برفع المصروفات المدرسية، مشيرًا إلى أن لجنة الإشراف المالي والإداري ستقوم بإزالة كافة المخالفات، وإذا كان لأولياء أمور طلاب المدرسة أي حقوق ستعود إليهم.

ولفت حجازي، إلى أن وضع المدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مستمر حتى إزالة كافة المخالفات.

وكان أولياء أمور مدرسة مصر 2000، تقدموا ببلاغٍ للنيابة الإدارية يناير الماضي، ضد مخالفات المدرسة ورفعها المصروفات المدرسية بنسبة 49%، بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، ورصدت التحقيقات وجود مخالفات بالمدرسة إلى جانب رفع المصروفات الدراسية.

يذكر أنه في مارس الماضي، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة عشرة مسؤولين بالإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة للمحاكمة التأديبية، لخروجهم على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم، وتقصيرهم في أداء عملهم ما ترتب عليه من ضياع حق مالي للدولة.

كما أمرت النيابة بعرض مخالفات إدارة مدرسة مصر 2000 الحديثة بالقسم الأمريكي، على لجنة شؤون المدارس بديوان وزارة التربية والتعليم، ملزمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وملزمة المدرسة برد الأموال التي حصلت عليها بالزيادة من أولياء الأمور عن الأعوام السابقة.

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مصراوي Masrawy

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