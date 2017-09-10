على طريقة "الساحر".. ضبط كومبارس يرتدى زي عقيد شرطة بالأزبكية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطل ينتحل صفة ضباط شرطة ويرتدي زي عقيد شرطة بمنطقة الأزبكية.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية بميدان الإسعاف ـ دائرة القسم وتمكنوا من ضبط احمد م، 63 سنة، عاطل والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا اخرهم 10410 لسنة 2014م الدقي " نصب " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7703 لسنة 2017م بولاق الدكرور " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 3 شهور بمرتديا الملابس الأميرية لضباط الشرطة برتبة عقيد.

وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين، وبمناقشته عن مصدر تحصله على الملابس المضبوطة قرر بتحصله عليها أثناء عمله سابقا في مجال التمثيل "كومبارس" على طريقة الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "الساحر".

وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.