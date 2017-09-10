تفهمك وتنفذ أوامرك الصوتية.. تعرف على قدرات سيارة «جاجوار» المستقبلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنتج العديد من الشركات العالمية العشرات من الإصدارات الخاصة بالسيارات والتقنيات المساعدة فيها، التي في الغالب تهدف لزيادة طابع الرفاهية بالشكل الذي يسهم في تقديم أفضل نمط للقيادة الذكية، وهو الأمر الذي أصبح مساحة للتنافس بين العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

شركة "جاجوار" المصنعة للسيارات دخلت بقوة في مجال صناعة التقنيات المساعدة في القيادة، حيث أصبحت واحدة من أشهر الكيانات المهتمة بتلك الصناعة، وهو الأمر الذي أسهم في خروج العديد من التقنيات إلى النور، كان أحدثها سيارة ذكية قادرة على فهم قائدها بالشكل الذي يدعم الرفاهية في السيارة.

وجاءت السيارة بإمكانات عديدة على مستوى التكنولوجيا الخاصة بالقيادة، إلا أن أبرزها كان ما يتعلق بعجلة القيادة والإطارات الخاصة بالسيارة، والتي أنتجتها شركة "ساير"، حيث تستطيع عجلة القيادة أن تفهم أكثر التصرفات الخاصة شيوعًا لدى مستخدمها، والتي من الممكن أن تسهم في زيادة طابع الرفاهية في السيارة بالشكل الأمثل.

شاهد أيضا

وتحتوي برامج عجلة القيادة على برامج للذكاء الاصطناعي، تسهم في تشغيل الموسيقى والأغاني المفضلة للمستخدمين، والقيام بأعمال حجز المطاعم ودور السينما والمسارح وغيرها، إضافة إلى تقديم خدمات عامة خاصة بأسعار العملة وحالات الطقس والوقت وغيرها من الأمور الحياتية الهامة.

ويمكن خلع تلك الوحدة بطريقة سهلة للغاية واصطحابها إلى المنزل، لتعمل ضمن أدواته الذكية التي يمكنها الانصياع إلى أوامر ورغبات المستخدمين عبر الأوامر الصوتية ودون الحاجة إلى اتصال بشبكات الإنترنت أو أي مصدر كهربائي، وهو الأمر الذي يمنحها القدرة على التعامل مع تلك الأوامر بشكل ميسر ودون مشكلات فنية.

وزودت الشركة البريطانية العملاقة سيارتها المستقبلية، التي قد تنتجها خلال السنوات الـ20 المقبلة، بإمكانات كبرى على مستوى القيادة الآلية في الإطارات، والتي تستطيع تحديد وجهة وموقع المستخدم ونقل السيارة إليه دون الحاجة إلى التوجه بشخصها إلى موقعها، كما تستطيع الإطارات إرشاد المستخدم إلى أفضل المواقع لتصفيف السيارة "ركنها"، وإيجاد موقع قريب من مقر وجود المستخدم أثناء فترات الانتظار.

السيارة الذكية لجاجوار تعمل بشكل عام بذكاء اصطناعي مدعم بمجموعة كبيرة من البرامج الخاصة، التي تعمل على إيجاد حلقة وصل كاملة مع المستخدمين، ومعرفة طباعهم وكيفية توفير أفضل نمط للتعامل معها بصورة تقنية كاملة.