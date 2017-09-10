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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

12:23 م الأحد 10 سبتمبر 2017

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

أرشيفية

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أصيب خمسة أشخاص، في حادث سيارتين على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حاث تصادم بين سيارتين على الطريق الواصل بين مدينة "موط" وقرية الشيخ والي، بمركز الداخلة، ونتج عن الحادث إصابة كلًا من "تيسير صابر فتح الله" 27 عامًا، و"سامي محمد أبو زيد" 28 عامًا، و"سيد أحمد أبو زيد" 5 سنوات، و"عمرو محمد سيد زوام" 25 عامًا، و"عبلة سيد صابر" و"فرجة أحمد رمضان"، وجميعهم من مدية موط.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة لإثبات الواقعة.

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