المتحدث العسكري: ضبط مليون و250 ألف قرص "ترامادول" على الحدود الغربية
المتحدث العسكري: ضبط مليون و250 ألف قرص "ترامادول" على الحدود الغربية
12:17 م الأحد 10 سبتمبر 2017
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كتب- مصطفى المنشاوي:
تمكنت إحدى دوريات حرس الحدود بمنطقة بحر الرمال الأعظم بالحدود الغربية، من ضبط مخزن للمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم بالحدود الغربية وبه عدد مليون و(250) ألف قرص من عقار الترامادول المخدر.
وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له الأحد، إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربي.
وأضاف المتحدث العسكري: "تم ضبط فردين من تجار المواد المخدرة وما يقرب من 800 كجم من الحشيش وضبط".
هذا وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.
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