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ارتفاع حصيلة ضحايا أكبر زلزال يضرب المكسيك منذ قرن إلى 90 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا أكبر زلزال يضرب المكسيك منذ قرن إلى 90 قتيلا

12:16 م الأحد 10 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا أكبر زلزال يضرب المكسيك منذ قرن إلى 90 قتيلا

زلزال يضرب المكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)
قالت السلطات المكسيكية اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب المكسيك الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 90 قتيلا.

وكان زلزال بقوة 2ر8 درجة على مقياس ريختر، أقوى زلزال بضرب المكسيك منذ ما يقرب من قرن، قد ضرب ساحل ولاية تشياباس الخميس الماضي، مما أدى لانهيار مئات المباني ووقوع عدد من الهزات الارتدادية.

وقالت السلطات في ولاية واهاكا أمس السبت إن عدد القتلى ارتفع من 46 إلى 71 قتيلا. وقد توفى 19 شخصا في ولايتي تشياباس وتاباسكو، لتصل حصيلة القتلى إلى 90 قتيلا.

وقال الرئيس إنريكه بينيا نييتو أمس بعد زيارة المنطقة التي ضربها الزلزال "ربما تكون قوة الطبيعة مدمرة، ولكن قوة وحدة وتضامن المكسيكيين أكبر ".

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