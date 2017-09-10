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مصدر: ارتفاع حصيلة "وكري الجيزة" لـ9 قتلى من الإرهابيين

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مصراوي Masrawy

مصدر: ارتفاع حصيلة "وكري الجيزة" لـ9 قتلى من الإرهابيين

11:38 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة وكري الجيزة

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إصابة 5 من رجال الشرطة، ومقتل 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بالجيزة.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم الأحد، إن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني، مفادها اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية، داخل شقتين بشارع السكة البيضاء بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، تمهيدًا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وأضاف المصدر، أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، واستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، توجيه مأمورية لضبط العناصر الإرهابية، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، مشيرًا إلى أنه لدى اقتراب القوات من احدى الشقتين، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار، بينما قام أحد العناصر الإرهابية بالشقة الأخرى بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل إطلاق النار على القوات.

وأشار إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة، ومقتل 9 من العناصر الإرهابية، وضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة والأوراق التنظيمية داخل الوكرين الإرهابيين، مشيرًا إلى أن المداهمتين أسفرتا عن مصرع 8 إرهابيين بأرض اللواء وإصابة ٥ من رجال الشرطة ضابطين و3 أفراد، كما تم تصفية إرهابي في الطالبية.

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مصراوي Masrawy

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