التنسيق يعلن نتيجة تحويلات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني
التنسيق يعلن نتيجة تحويلات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني
12:10 م الأحد 10 سبتمبر 2017
التنسيق الإلكتروني
كتب- محمد قاسم:
أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، الأحد، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني من الناجحين في الثانوية العامة.
ودعا سيد عطا، مساعد وزير التعليم العالي، والمشرف على مكتب التنسيق، الطلاب للدخول عبر الموقع الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application لمعرفة النتيجة.
وأكد عطا، في تصريحات صحفية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لإجراء تلك التحويلات 50 ألف طالب وطالبة.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعات الأسبوع المقبل في الـ 16 من سبتمبر المقبل، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الماضي.
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