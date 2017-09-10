منعته الرقابة من الغناء وهذا اسمه الحقيقي.. 11 معلومة عن حمدي باتشان

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مطرب شعبي ذاع صيته في ثمانينيات القرن الماضي بعد أن حققت أغنيته "الأساتوك" نجاحا واسعا، نقله إلى حفلات فنادق الخمس نجوم بالقاهرة، ثم إلى خارج مصر، لكن سرعان ما هوى نجمه سريعا واختفى عن الساحة الفنية لما يزيد على 15 عاما، ليعود وبقوة من خلال عدة أغنيات ودويتو مع الفنانة مي سليم باسم "بطل تعاكسني".

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 11 معلومة عن حمدي باتشان.

1- اسمه الحقيقي بالكامل "ياسين رجب ياسين الشعراوي".

2- ولد في 10 سبتمبر 1958.

3- بدأت مسيرته الغنائية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بأغنية "الأساتوك" التي حققت نجاحا واسعا.

4- سبب تسميته بـ"حمدي باتشان" هو الملحن حسن إش إش، الذي لحن له أول ألبوماته، واقترح عليه ذلك الاسم لوجود أغنية هندية في آخر الألبوم، فوافق حمدي وحقق شهرة واسعة بفضل الاسم، الذي كان تيمنا بالممثل الهندي الشهير في ذلك الوقت "أميتاب باتشان".

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5- أصدر طوال مسيرته الفنية 10 ألبومات غنائية.

6- أكد أن سر ابتعاده عن الساحة الفنية في مصر وسفره إلى الخارج يرجع للحرب التي تعرض لها من جانب الرقابة على المصنفات الفنية، ونقابة المهن الموسيقية التي افتعلت الأسباب حتى أوقفته عن الغناء في مصر، وطالبت المنتجين بمقاطعته لكونه يروج للغة هابطة، على حد قوله في برنامج "أسرار من تحت الكوبري".

7- أوضح أن أغنية "حارمنا من أنسك ليه"، التي غناها المطرب جورج وسوف هي في الأصل أغنيته.

8- شارك في عدد من الأعمال الفنية مثل أفلام: "فتوات السلخانة، الواد سيد النصاب، نساء ضد القانون، امرأة وظل رجل"، بجانب مسلسلات منها: "فرح العمدة، بنات سوبر مان، عفاريت عدلي علام"، ومسرحيات مثل: "روايح، البراشوت".

9- خلال فترة اختفائه عن الساحة الفنية في مصر، سافر للغناء بالعديد من الدول الأجنبية والعربية.

10- ذكر أنه قابل الممثل الهندي "أميتاب باتشان" في ملهى ليلي بشارع "الشانزليزيه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتحدث معه، وأخبره باسمه شهرته في مصر، على حد قوله في برنامج "بوضوح"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

11- متزوج ولديه ابن يدعى "محمد"، وهو لاعب سابق بالاتحاد السكندري، وابن اسمه "أحمد" يعمل مطربا.