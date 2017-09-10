خريج الألسن الذي ارتجل نشرة الأخبار.. 15 معلومة عن تامر أمين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أحد نجوم برامج "التوك شو" في مصر، استطاع أن يقتحم البيوت المصرية بقوة خلال فترة عمله بالتليفزيون المصري، خاصة حينما شارك مع زميليه محمود سعد، وخيري رمضان، في تقديم برنامج "البيت بيتك"، الذي يعد أحد أنجح برامج "التوك شو" التي عُرضت على شاشة التليفزيون المصري، ومن خلاله ذاع صيته وفُتحت له أبواب الفضائيات ليقدم منفردا برامج "التوك شو".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الإعلامي تامر أمين.

1- اسمه بالكامل تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني.

2- هو ابن الإعلامي الراحل أمين بسيوني، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وشقيق مقدم البرامج الدينية، علاء بسيوني، الذي تولى مؤخرا رئاسة القناة الأولى.

3- متزوج من الإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي، التي ارتدت الحجاب بعد زواجها منه، وأنجبت له ابنتيهما ملك ونور.

4- تخرج في كلية الألسن، قسم اللغة الإنجليزية والإسبانية، عام 1996.

5- لم يكن يطمح في دخول المجال الإعلامي، فقد تمنى أن يصبح ضابطا في الشرطة، أو وكيلا للنيابة.

6- عمل بعد تخرجه في مجالات مثل "السياحة، الطيران، الدعاية والإعلان".

7- أكد في لقاء تليفزيوني مع برنامج "سطوح عم صلاح"، أن والده هو من دفعه لدخول المجال الإعلامي حيث قال له إنه لن ينجح في أي مهنة أخرى، وفي النهاية انصاع لرغبته.

8- بدأ العمل في نهاية التسعينيات كقارئ نشرة في قناة النيل للأخبار، ثم قدم عددا من البرامج على شاشة التليفزيون المصري من أهمها: برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر، وبرنامج بالبنط الصغير.

شاهد أيضا

9- روى في لقاء تليفزيوني مع برنامج "شيخ الحارة" على شاشة "القاهرة والناس" تفاصيل موقف محرج تعرض له في أثناء تقديمه نشرة أخبار التاسعة على شاشة التليفزيون المصري، حيث قال: "قدمت نشرة 6 وانتظرت في المكتب لحين بداية نشرة 9، وخلال الوقت ده طلبت أكل عشان كنت جعان جدا، وكان الأكل ورق عنب وكوارع، فتأخر وجه على الساعة 8 ونص، وفضلت متردد آكل ولا لا، وفي النهاية كلت وخلصت أكل الساعة 9 إلا خمسة"، وتابع: "نزلت استوديو الأخبار من غير اسكربت مطبوع، وحظي إن الشاشة اللي بتعرض الأخبار قصادي تعطلت، وأنا مش معايا اسكريبت ورقي، فاضطررت إني أرتجل باقي النشرة من دماغي، وطبعا كان مستقبلي المهني في خطر".

10- بدأ المشاركة في تقديم برنامج "البيت بيتك" في عام 2004، وكان من أنجح البرامج وأكثرها مشاهدة في ذلك الوقت، حتى إن جمال مبارك، وعلاء شقيقه، ظهرا في البرنامج كضيفين، وهو الأمر الذي كان مستحيل الحدوث مع أي برنامج آخر.

11- تعرض لحملة واسعة من الهجوم بسبب تأييده نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ولما زادت حدة الهجوم انسحب من تقديم البرنامج في مطلع إبريل 2011.

12- ظل مبتعدا عن الشاشة لفترة، ثم عاد مرة أخرى للتقديم التليفزيوني منفردا على شاشة "LTB"، ولكنه لم يستمر أكثر من 4 أشهر بسبب بعض المشكلات الإدارية، لينسحب منها ويبدأ تجربة جديدة على شاشة "المحور بلس"، من خلال تقديمه برنامج "تحيا مصر"، ومنه انتقل لتقديم برنامج "ساعة مصرية"، على شاشة قناة "روتانا"، ومن بعده برنامج "من الآخر"، إلى أن استقر به الحال مقدما لبرنامج "الحياة اليوم"، على شاشة قناة "الحياة".

13- تتردد دوما الكثير من الأنباء حول سوء العلاقة بين "تامر" وشقيقه "علاء"، خاصة بعدما صرح الأخير بأنه لا يتفق مع أسلوب شقيقه تامر أمين في التقديم، معبرا عن استيائه من الشتائم والألفاظ التي يتعرض لها والداه من خلال "السوشيال ميديا" بسبب تصريحات وآراء شقيقه.

14- صرح بأنه يحب زوجته كثيرا، ولكنه لا يجيد التعبير عن ذلك الحب بالكلمات، وهو الأمر الذي سبب له المشكلات مع زوجته المذيعة، خاصة بعدما شاهدت صديقه وهو يعامل زوجته بكل رقة في أثناء خروجهما معهما لتناول الطعام في أحد المطاعم ليلة احتفالهما بعيد زواجهما، الأمر الذي أصابها بإحباط، فقالت لزوجها "تامر": " شُفت الحب.. شُفت الدلع.. هي دي الرجالة وهم دول الأزواج"، حتى إنه بات ليلتها في الصالون بسبب ذلك الموقف، حسب مقال كتبه في مجلة "روتانا خليجية".

15- يتخذ موقفا معاديا للراقصات، إذ يشن الهجوم دوما في برنامجه على الكثير من الراقصات مثل: "دينا، صافينار، فيفي عبده، سما المصري"، وهو الأمر الذي اعتبره عملا أخلاقيا ودفاعا عن القيم المثلى، قائلا: "لو بنتي جابت رقاصة في فرحها عنها ما اتجوزت، ولو فكرت بس تجيب سيرة إنها تشتغل رقاصة هاقطع رقبتها".