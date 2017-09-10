غدا.. افتتاح مستشفى "أبو المنجا" المركزي بشبرا الخيمة
غدا.. افتتاح مستشفى "أبو المنجا" المركزي بشبرا الخيمة
12:10 م الأحد 10 سبتمبر 2017
أحمد عماد الدين وزير الصحة
القليوبية - أسامة علاء الدين:
يفتتح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، غدًا الإثنين، مستشفى أبو المنجا المركزي بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، عقب الانتهاء من تطويره بتكلفة تقديرية نحو 50 مليون جنيه.
يرافق الوزير في جولته بالمحافظة، والتي شملت افتتاح المستشفى، وتفقد أعمال المستشفى التعليمي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها، اللواء محمود عشماوي، محافظ الأقليم، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب.
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