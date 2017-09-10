بالصور.. محافظ قنا يتفقد وحدة مرور قفط والمنطقة الصناعية بالكلاحين

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وحدة مرور مركز قفط وعددًا من المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد وحدة مرور قفط الجديدة، وجرى الانتهاء من التشطيبات النهائية والسور والميزان وجاري البدء في التجهيزات الداخلية بالوحدة، ووجه المحافظ المسئولين بالبدء في أعمال التشجير والتجميل بالوحدة لتظهر بالشكل الجمالي اللائق.

وتقع وحدة مرور قفط على مساحة 8000 متر مربع بتكلفة بلغت حوالي 10 ملايين جنيه، تخدم حوالي نصف مليون مواطن بمركزي قفط وقوص.

وتابع سير العمل بالإنشاءات النهائية لمشروع إنشاء مجمع مصانع ARE GROUP للطاقة المتجددة وهو عبارة عن مجمع مصانع، يشمل مصنع تجميع الألواح الشمسية على مساحة 3000 متر، ومصنع لإنتاج الزجاج الشمسي على مساحة 2250 مترًا، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6000 متر، ومصنع لإنتاج سخانات المياه الشمسية على مساحة 3420 مترًا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمن من الصرف بتكلفة مالية إجمالية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه، وسيوفر المصنع حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد المحافظ، إنشاءات مركز صيانة منتجات إحدى الشركات الكبرى في إنتاج الأجهزة المنزلية الواقع على مساحة 7785 مترًا مربعًا بمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذي سيوفر عدد كبير من فرص العمل لأبناء المحافظة.