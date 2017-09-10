بالصور.. تحرير 3 محاضر ضد كافتيريات مخالفة في بورسعيد
بالصور.. تحرير 3 محاضر ضد كافتيريات مخالفة في بورسعيد
12:01 م الأحد 10 سبتمبر 2017
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بدء فعاليات اليوم الثاني من معسكر تدريب الأئمة بأسوان
بورسعيد - طارق الرفاعي:
حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، 3 محاضر ضد كافتيريات بإحدى القرى السياحية، لاستخدامها أنابيب الغاز المنزلية.
وأسفرت حملة تموينية مكبرة للرقابة على استخدام أنابيب الغاز، ورصد المخالفات في حال استخدامها في الغرض غير المخصص لها، عن ضبط كافتيريات بقرية الفردوس السياحية، تستخدم أنابيب الغاز المنزلية.
وتم تحرير المحاضر أرقام 9548 ، 9549 ، 9550، جنح الزهور، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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