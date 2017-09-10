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بالصور.. تحرير 3 محاضر ضد كافتيريات مخالفة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تحرير 3 محاضر ضد كافتيريات مخالفة في بورسعيد

12:01 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

حررت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، 3 محاضر ضد كافتيريات بإحدى القرى السياحية، لاستخدامها أنابيب الغاز المنزلية.

وأسفرت حملة تموينية مكبرة للرقابة على استخدام أنابيب الغاز، ورصد المخالفات في حال استخدامها في الغرض غير المخصص لها، عن ضبط كافتيريات بقرية الفردوس السياحية، تستخدم أنابيب الغاز المنزلية.

وتم تحرير المحاضر أرقام 9548 ، 9549 ، 9550، جنح الزهور، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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