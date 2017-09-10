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بدء فعاليات اليوم الثاني من معسكر تدريب الأئمة بأسوان

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مصراوي Masrawy

بدء فعاليات اليوم الثاني من معسكر تدريب الأئمة بأسوان

11:55 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

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أسوان :إيهاب عمران

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني لمعسكر تدريب الأئمة والدعاة والذي تستضيفه محافظة أسوان في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، بحضور 350 من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وقال الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن المعسكر التدريبي للأئمة تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وافتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس.

وأضاف الشيخ أحمد الصادق أن المعسكر يهدف إلى تنمية قدرات الأئمة برفع ثقافتهم الدعوية، وتصحيح مفهوم الدين بتجديد الخطاب الديني، لمجابهة الأفكار المتطرفة والدخيلة والمشوشة التي تحاول الانحراف بمفاهيم الدين، والتركيز على الفهم الصحيح للدين الإسلامي السمح والفكر الوسطي المستنير.

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