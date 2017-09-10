أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المزرعة البحثية للذرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المزرعة البحثية للذرة

11:53 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

  • عرض 16 صورة

    021c05d499.jpg

  • عرض 16 صورة

    07661499a7.jpg

  • عرض 16 صورة

    e9c1ca5c3f.jpg

  • عرض 16 صورة

    7db508f3eb.jpg

  • عرض 16 صورة

    346799bf92.jpg

  • عرض 16 صورة

    9e6a48b44a.jpg

  • عرض 16 صورة

    0169bce944.jpg

  • عرض 16 صورة

    8305b34e5b.jpg

  • عرض 16 صورة

    2ea33541ce.jpg

  • عرض 16 صورة

    2ca209e58f.jpg

  • عرض 16 صورة

    3d85fd9ed1.jpg

  • عرض 16 صورة

    ad3e9679f8.jpg

  • عرض 16 صورة

    01b5547f4a.jpg

  • عرض 16 صورة

    ca6120e4c0.jpg

  • عرض 16 صورة

    8424eb6d2e.jpg

  • عرض 16 صورة

    d4767c19b9.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ قنا يتفقد وحدة مرور قفط والمنطقة الصناعية بالكلاحين

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ قنا يتفقد وحدة مرور قفط والمنطقة الصناعية بالكلاحين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، اليوم الأحد، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مزرعة البرنامج البحثي لزراعة الذرة الشامية، التابعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، لمتابعة ما توصلت إليه البحوث الزراعية، في هذا النوع الزراعي.

وتبين أن المزرعة تنتج ذرة من النوع الهوجن، عالية المحصول ومبكرة النضج، المقاومة للأمراض، على مساحة 70 فدانًا، بمتوسط إنتاجية 35 أردبًا، للفدان الواحد.

يأتي هذا في إطار الزيارة التي يجريها وزير الزراعة إلى محافظة كفر الشيخ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لتفقد عدد من المشروعات

    أخبار

  • بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث أزمة عمال مصنع الدلتا للسكر

    أخبار

  • وزير الزراعة: 2100 جنيه السعر الاسترشادي لقنطار القطن هذا العام

    أخبار

  • محافظ كفر الشيخ: تحرير 222 محضرًا ضد المخالفين في حرق قش الأرز

    أخبار

إعلان

03a09e897a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية