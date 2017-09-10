بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المزرعة البحثية للذرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، اليوم الأحد، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مزرعة البرنامج البحثي لزراعة الذرة الشامية، التابعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، لمتابعة ما توصلت إليه البحوث الزراعية، في هذا النوع الزراعي.

وتبين أن المزرعة تنتج ذرة من النوع الهوجن، عالية المحصول ومبكرة النضج، المقاومة للأمراض، على مساحة 70 فدانًا، بمتوسط إنتاجية 35 أردبًا، للفدان الواحد.

يأتي هذا في إطار الزيارة التي يجريها وزير الزراعة إلى محافظة كفر الشيخ.