مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون إسترليني لضم جريزمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى عدم وجود أي لاعب في مانشستر يونايتد يحمل القميص رقم 7 الأسطوري في تاريخ النادي، وذلك تمهيدًا لعقد الصفقة الكبرى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد لا يزال يرغب في التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان مقابل 100 مليون إسترليني.

شاهد أيضا

وفضل المهاجم الفرنسي البقاء مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في ظل العقوبة المفروضة على النادي بعدم إبرام أي صفقات حتى الميركاتو الشتوي المقبل، ومع ذلك لا يزال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يحلم بالتعاقد معه.

وفضل اليونايتد عدم منح القيمص رقم 7 لأي لاعب هذا الموسم لمنحه لجريزمان الموسم المقبل، وهو القميص الذي ارتداه مجموعة كبيرة من أساطير النادي من أمثال جورج بيست وبرايان روبسون وإيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.