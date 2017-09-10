أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون إسترليني لضم جريزمان

Google+ Print
مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون إسترليني لضم جريزمان مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون إسترليني لضم جريزمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى عدم وجود أي لاعب في مانشستر يونايتد يحمل القميص رقم 7 الأسطوري في تاريخ النادي، وذلك تمهيدًا لعقد الصفقة الكبرى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد لا يزال يرغب في التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان مقابل 100 مليون إسترليني.

شاهد أيضا

وفضل المهاجم الفرنسي البقاء مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في ظل العقوبة المفروضة على النادي بعدم إبرام أي صفقات حتى الميركاتو الشتوي المقبل، ومع ذلك لا يزال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يحلم بالتعاقد معه.

وفضل اليونايتد عدم منح القيمص رقم 7 لأي لاعب هذا الموسم لمنحه لجريزمان الموسم المقبل، وهو القميص الذي ارتداه مجموعة كبيرة من أساطير النادي من أمثال جورج بيست وبرايان روبسون وإيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»