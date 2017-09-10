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ارتدته الملكة اليزابيث ورفضته ميلانيا ترامب..حجاب سيدات العالم في السعودية

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مصراوي Masrawy

ارتدته الملكة اليزابيث ورفضته ميلانيا ..حجاب سيدات العالم في

11:55 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. هذه المرأة صاحبة أطول ساقين في العالم

الألبوم التالى

بالصور.. هذه المرأة صاحبة أطول ساقين في العالم

كتب- أحمد عصام روّاي:

نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" على موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك" صورة لها مرتدية حجاب قاتم.

وأثارت تلك الصورة الجدل على حسابها الرسمي، إلا أن "ماريا" أعلنت أنها وكل سيدات الوفد المرافق لوزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" في زيارته للمملكة العربية السعودية سيلتزمن بالزي الرسمي هناك، وسيرتدين الحجاب احترامًا للعادات والتقاليد للشعب السعودي.

لم تكن "ماريا" أولى النساء الأجنبيات اللائي التزمن بالزي الرسمي للسعودية، فقد سبقها في تلك البادرة كل من:

1-   الملكة إليزابيث " ملكة بريطانية"

2-   هيلاري كلينتون "المرشحة الرئاسية السابقة للولايات المتحدة"

3-   الدوقة كاميليا، دوقة كورنوال.

4-   جوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا.

 بينما عزفت أخريات عن ارتداء الحجاب على الأراضي السعودية، ومنهن:

1-   ميشيل أوباما "السيدة الاولى للولايات المتحدة سابقاً"

2-   أنجيلا ميركيل "مستشارة ألمانيا"

3-   ايفانكا ترامب. "ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"

4-   ميلانيا ترامب. "زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"

5- تريزا ماري رئيسة وزراء بريطانية

 

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مصراوي Masrawy

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