تعرف على أضرار وفوائد شرب الماء مع الأكل.. وعلاقتها بـ"التخسيس"

كتب - هشام عواض:

يحرص البعض على شرب الماء أثناء الأكل سواء كان لأسباب صحية لأنه يريد أن ينقص وزنه، أو لأنه تعود على ذلك، وحول هذه العادة تضاربت آراء الخبراء حول مدى الفائدة والضرر منها.

قال الدكتور حازم المصري، اخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لـ"مصراوي"، إن هذه العادة لها جوانب إيجابية أو سلبية في ذات الوقت، وهذا ما أكدته أحدث الدراسات، بأن شرب الماء مع الأكل يؤدي لامتلاء المعدة وهذا يؤثر على التنفس بضغط القولون على الحجاب الحاجز.

وأضاف "المصري"، أن التأثير الأكثر سلبية لشرب الماء ليس مع الأكل بل قبله مباشرة لأن هذا يضعف من عملية الهضم، حيث يؤثرر على إفراز الإنزيمات الهاضمة للطعام، وامتلاء المعدة يعطي ايحاء بالشبع ومن ثم تقليل كميات الأكل.

وأكد دكتور التغذية أن الاعتدال في شرب الماء هو الخيار الأفضل لتجنب ارهاق المعدة، سواء مع الأكل أو خلال اليوم والذي يقدر بـ12 كوب.