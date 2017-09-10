أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على 13 بحيازتهم أسلحة وذخائر في حملة أمنية بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 13 بحيازتهم أسلحة وذخائر في حملة أمنية بقنا

11:51 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

القبض على 13 بحيازتهم أسلحة وذخائر في حملة أمنية بقنا

أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

واصلت مديرية أمن قنا الحملات الأمنية الموسعة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها والقائمين على تجارتها بقنا لوقف نزيف الدم الناتج عن انتشارها.

وضبطت الحملة كلًا من: "عيد حسني أحمد حسانين" 26 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته رشاش جرينوف، و"إبراهيم ح. م" 20 عامًا، مزارع ومقيم دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"ضاحي. ش. ع" 40 عامًا، مزارع، ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"عوض الله. ع. ش" 30 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية.

كما ألقت الحملة القبض على "فتحي أ. ا" 50 عامًا، ومقيم مركز أبوتشت، وبحيازته بندقية خرطوش تركي الصنع، و"امبارك. ع. م" 36 عامًا، مزارع، ومقيم مركز قفط، وبحيازته فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من الطلقات، و"عاطف. ح. ص" 35 عامًا، مزارع ومقيم مركز نقادة وبحيازته بندقية خرطوش محلية الصنع، و"طاهر. ج. ا" 45 عامًا، مزارع، ومقيم مركز قنا، وبحيازته بندقية آلية و"إبراهيم. ح. م. ع" 20 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"ضاحي. ش. ع" 40 عامًا، مزارع، وبحيازته بندقية آلية، و"نوفل. م. ح. ه" 27 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية آلية، و"إسلام. أ. م" 19 عامًا، مزارع ومقيم مركز نجع حمادي وبحيازته بندقية آلية، و"حسين. أ. أ" 52 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نجع حمادي وبحيازته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وفي سياق نجحت فريق من البحث الجنائي من ضبط أحد تجار المواد المخدرة متلبسًا، "فرج الله. ع" 29 عامًا، عامل ومقيم مركز قنا وبحيازته 24 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، و30 قرصًا من عقار التامول المخدر.

وتحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرار جديد للنيابة في اتهام مسجل خطر باغتصاب ابنتيه بالقليوبية

    أخبار

  • القبض على هارب من السجن المؤبد في السويس

    أخبار

  • ضبط 27 محكوما عليهم و143 مخالفة مرورية بالعريش

    أخبار

  • ضبط 5 بنادق وتنفيذ 501 حكم قضائي بقنا

    أخبار

إعلان

14817153b7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية