القبض على 13 بحيازتهم أسلحة وذخائر في حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

واصلت مديرية أمن قنا الحملات الأمنية الموسعة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها والقائمين على تجارتها بقنا لوقف نزيف الدم الناتج عن انتشارها.

وضبطت الحملة كلًا من: "عيد حسني أحمد حسانين" 26 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته رشاش جرينوف، و"إبراهيم ح. م" 20 عامًا، مزارع ومقيم دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"ضاحي. ش. ع" 40 عامًا، مزارع، ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"عوض الله. ع. ش" 30 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية.

كما ألقت الحملة القبض على "فتحي أ. ا" 50 عامًا، ومقيم مركز أبوتشت، وبحيازته بندقية خرطوش تركي الصنع، و"امبارك. ع. م" 36 عامًا، مزارع، ومقيم مركز قفط، وبحيازته فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من الطلقات، و"عاطف. ح. ص" 35 عامًا، مزارع ومقيم مركز نقادة وبحيازته بندقية خرطوش محلية الصنع، و"طاهر. ج. ا" 45 عامًا، مزارع، ومقيم مركز قنا، وبحيازته بندقية آلية و"إبراهيم. ح. م. ع" 20 عامًا، مزارع ومقيم مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"ضاحي. ش. ع" 40 عامًا، مزارع، وبحيازته بندقية آلية، و"نوفل. م. ح. ه" 27 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نجع حمادي، وبحيازته بندقية آلية، و"إسلام. أ. م" 19 عامًا، مزارع ومقيم مركز نجع حمادي وبحيازته بندقية آلية، و"حسين. أ. أ" 52 عامًا، مزارع، ومقيم مركز نجع حمادي وبحيازته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وفي سياق نجحت فريق من البحث الجنائي من ضبط أحد تجار المواد المخدرة متلبسًا، "فرج الله. ع" 29 عامًا، عامل ومقيم مركز قنا وبحيازته 24 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، و30 قرصًا من عقار التامول المخدر.

وتحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.