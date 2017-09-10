محافظ الأقصر: تلقينا 23 طلبا من مستثمرين لإنشاء مصانع جديدة

الأقصر – محمد محروس:

قال محافظ الأقصر محمد بدر، إن المحافظة استقبلت 23 طلبا جديدا لإنشاء مشروعات صناعية بمنطقة البغدادي في إطار مساعي المحافظة لتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على المنتج السياحي فقط.

وأضاف محافظ الأقصر في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن هناك مستثمر كبير انتهى من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء 25 مصنعا بالمحافظة، فضلا عن إقامة مشروع زراعي كبير على مساحة حوالي 40 ألف فدان.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن هناك 13 مصنعا بدأ عدد من المستثمرين أعمال الإنشاءات لها بمنطقة البغدادي الصناعية.

وأكد محافظ الأقصر، التعاون الكبير بين المحافظة ووزارتي الاستثمار والصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الإطار.