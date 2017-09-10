أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وصول 1451 من عمال خدمة الحجاج إلى موانئ البحر الأحمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول 1451 من عمال خدمة الحجاج إلى موانئ البحر الأحمر

11:37 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

وصول 1451 من عمال خدمة الحجاج إلى موانئ البحر الأحمر

أرشيفية

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا اليوم الأحد، السفينتين "أمانة" و"النوى إكسبريس" وعلى متنهما 1451 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و57 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و5 سيارات.

كما تغادر 3 سفن وهي القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 1929 راكبا و139 شاحنة و153 سيارة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف أن ميناء الغردقة استقبال العبارة "الرياض" وعلى متنها 1001 راكب و4 سيارات، بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 920 راكبا و137 سيارة.

وأضاف يوسف، أن ميناء نويبع استقبل السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 2493 راكبا منهم 2338 حاجا و55 باص حج و3 برادات وسيارة و2 باص جيت.

وبذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر الذين عادوا لميناء نويبع 4774 حاجا ويرافقهم 112 باص حج منذ بدء رحلات العودة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. وصول وسفر 2729 راكبا من موانئ البحر الأحمر

    أخبار

  • طوارئ بميناء سفاحا لاستقبال 27500 راكب من عمالة الحجاج

    أخبار

  • وصول 25 طرد معدات لميناء سفاجا

    أخبار

  • "موانئ البحر الأحمر": استئناف الحركة الملاحية بين ميناءي "سفاجا" و"ضبا"

    أخبار

إعلان

dc1355bcdc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية