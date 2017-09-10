وصول 1451 من عمال خدمة الحجاج إلى موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا اليوم الأحد، السفينتين "أمانة" و"النوى إكسبريس" وعلى متنهما 1451 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و57 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و5 سيارات.

كما تغادر 3 سفن وهي القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 1929 راكبا و139 شاحنة و153 سيارة.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف أن ميناء الغردقة استقبال العبارة "الرياض" وعلى متنها 1001 راكب و4 سيارات، بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 920 راكبا و137 سيارة.

وأضاف يوسف، أن ميناء نويبع استقبل السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 2493 راكبا منهم 2338 حاجا و55 باص حج و3 برادات وسيارة و2 باص جيت.

وبذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر الذين عادوا لميناء نويبع 4774 حاجا ويرافقهم 112 باص حج منذ بدء رحلات العودة.