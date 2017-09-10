"الأوقاف": 14 ألف أسرة استفادت من لحوم صكوك الأضاحي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال الشيخ أحمد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن 14 ألف أسرة بمحافظة أسوان استفادت من توزيع صكوك لحوم الأضاحي، ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، ويهدف لتوزيع 500 طن من لحوم الأضاحي بتكلفة تصل إلى 44 مليون جنيه.

وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس السبت، زيارة لأسوان افتتح خلالها المعسكر التدريبي للأئمة والدعاة، بالإضافة إلى توزيع صكوك لحوم الأضاحي المخصصة لصالح الفقراء والأولى بالرعاية مجانًا بإجمالي 14 طنًا، يستفاد منها 14 ألف أسرة من أبناء المحافظة.