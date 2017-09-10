أبو الغيط يدعو إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لحلحلة الأزمة الليبية

القاهرة (د ب أ)

دعا الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية والعمل بشكل تكاملي لتشجيع الأشقاء الليبيين على معالجة النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات.

وطالب أبو الغيط برعاية الحوار الناشئ بين اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، والتفاهم حول الإطار الدستوري والقانوني المطلوب لإتمام الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترح عقدها العام القادم.

وقال المتحدث باسم الامين العام للجامعة محمود عفيفي ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، إن المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم كلاً من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، سوف تجتمع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر لاستعراض نتائج اجتماع برازافيل، والوقوف على أفكار المبعوث الأممي غسان سلامة لحلحلة الأزمة، والنظر في سبل تكثيف التنسيق القائم بين المنظمات الأربعة لمرافقة الأشقاء الليبيين في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة .

وكانت الجامعة العربية شاركت في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والذى عقد في برازافيل أمس السبت برئاسة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو وبحضور عدد من القيادات الليبية وفى مقدمتهم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، قد كلف ممثله الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي بالمشاركة في اجتماع برازافيل نيابة عنه والتنسيق مع الرئاسة الكونغولية والدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتشجيعها على التوصل إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بما يفتح المجال أمام الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.