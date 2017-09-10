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الإدارية العليا تؤجل تأييد قرار رفض تأسيس حزب الشباب المصري لـ 21 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تؤجل تأييد قرار رفض تأسيس حزب الشباب المصري لـ 21 أكتوبر

11:49 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الإدارية العليا تؤجل تأييد قرار رفض تأسيس حزب الشباب المصري لـ 21 أكتوبر

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذي يطالب بتأييد قرار اللجنة، بالاعتراض على تأسيس حزب "الشباب المصري"، لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في الطعن رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا.

ذكر الطعن أن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم الحزب، وتم عرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977

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